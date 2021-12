Atalanta-Roma, da lunedì 13 dicembre in vendita i biglietti per il settore ospiti

I tifosi giallorossi potranno acquistare i biglietti del settore ospiti per Atalanta-Roma a partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 dicembre.

Come reso noto dal club nerazzurro, i biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket, online su Vivaticket.com e su atalanta.vivaticket.it. Il termine ultimo per le transazioni è fissato per le 19:00 del 17 dicembre.

Il prezzo dei biglietti è di 30 euro e per acquistarli sarà necessario essere titolari di AS Roma Card. I residenti della Regione Lazio potranno accedere esclusivamente nel settore ospiti.

E, inoltre, i residenti nella provincia di Bergamo NON potranno acquistare biglietti per il settore ospiti, ad eccezione dei possessori di Fidelity card AS Roma. I tagliandi non sono cedibili a terzi.

Atalanta-Roma si giocherà sabato 18 dicembre, alle 15:00. La gara è valida per la diciottesima giornata di Serie A.

MODALITA’ DI ACCESSO AL GEWISS STADIUM

Come da normativa in vigore, sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di spettatori pari al 75% della capienza del Gewiss Stadium; tutti i titolari di biglietto dovranno essere in possesso di “Green Pass rafforzato”, generato a seguito di vaccinazione o di guarigione da Covid-19, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, da mostrare all’ingresso di prefiltraggio del settore acquistato, unitamente ad un documento in corso di validità ed al biglietto acquistato.

ATTENZIONE: non saranno considerati validi i Green Pass generati da test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus COVID-19.

Per tutte le informazioni sulla certificazione verde “Green Pass” consultare il sito del Governo italiano: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html .

Tutti i tifosi che accederanno al Gewiss Stadium, bambini di qualsiasi età compresi, dovranno essere muniti di biglietto valido per l’accesso all’impianto.

In virtù dei controlli imposti dalle normative vigenti, è consigliato l’arrivo all’ingresso del settore acquistato del Gewiss Stadium con un congruo anticipo.

asroma.com