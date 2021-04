Atalanta, Marino: “Fa piacere che tanti nostri ex giocatori stiano facendo bene. È una gara difficilissima”

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita del match di Serie A contro la Roma. Queste le sue parole:

MARINO A DAZN

Qual è la sua posizione sulla Superleague?

L’Atalanta rappresenta l’antitesi del modello superlega. Il calcio è un romanzo popolare, puoi cambiare la copertina ma i sogni rimangono. Dobbiamo preservare il calcio, il rapporto coi tifosi e abbassare i toni.

Oggi avete la possibilità di superarsi rispetto all’anno scorso…

Era difficile però lo è tuttora. E’ una gara difficilissima, il mister mantiene alta la tensione. Bisogna sempre cercare di raccogliere forze ed energie per migliorarsi e dare il massimo in campo e fuori.

Oggi giocherete contro una squadra con tanti giovani valorizzati dall’Atalanta…

A livello scaramantico sono preoccupatissimo. Valesse la legge dell’ex prenderemo tanti gol. Scherzi a parte fa piacere che tanti giocatori come Spinazzola, Ibanez, Mancini e Cristante stiano facendo bene. Gli vogliamo bene e siamo contenti del loro percorso come calciatori e come uomini.