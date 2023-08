Nicolo Zaniolo si è traferito all’Aston Villa in questa sessione di mercato, dopo appena sei mesi al Galatasaray. L’attaccante ha voluto subito una nuova esperienza e ciò fa felice anche alla Roma, che guadagnerà una cifra intorno ai 3 milioni d’euro. L’italiano ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club inglese dove racconta il perché della sua scelta. Ecco le sua parole:

“Sono molto felice di essere qui. Quando mi ha chiamato Monchi non vedevo l’ora di venire qui e di giocare per questo fantastico club. Nelle ultime 24 ore sono partito da Istanbul e sono arrivato qui, ho fatto le visite e sono andato in hotel per stare con famiglia e amici. Oggi ho conosciuto i miei compagni, sono andato a conoscere la proprietà e ora sono qui”.

Perché hai scelto l’Aston Villa?

“Ho scelto l’Aston Villa perché è uno dei migliori club in Premier League e in Inghilterra. Voglio giocare e mostrare le mie qualità”.

Incontrerai Unay Emery. Che pensi di lui come allenatore?

“Unay Emery è uno dei migliori allenatori al mondo e per me essere qui è una grande opportunità per mostrare le mie qualità e una grande occasione per fare grandi cose”.

Per te è prima volta in Premier?

“La Premier League è il campionato più importante del mondo, era un mio sogno da bambino giocare qui. Ora ci sono, non vedo l’ora di giocare”.