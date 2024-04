Domenica 14 aprile la Roma sarà ospite dell’Udinese al Bluenergy Stadium per la 32esima giornata di Serie A. I biglietti riservati ai tifosi giallorossi sono ancora una volta stati polverizzati in pochissimo tempo, non mancherà quindi il supporto agli uomini di De Rossi, che in quel di Udine andranno alla ricerca di punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League.