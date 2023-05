A breve inizierà l’assemblea della Lega Serie A al Coni, dove sarà presente la CEO giallorossa Lina Souloukou. I temi che si affronteranno nell’assemblea saranno il bando per i diritti tv della Serie A, i nuovi fondi di investimento e il premio paracadute per i club retrocessi in Serie B. Tra i presenti, il presidente della Lega Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo.