Ascolti alle stelle: 20 milioni. E la Raggi domenica sera vuole aprire l’Olimpico

La Gazzetta dello Sport – Il giorno dopo la vittoria è tutto un festeggiare la ritrovata finale: piovono i tweet istituzionali; il Consiglio Nazionale del Coni accoglie il presidente Figc Gravina con una standing ovation; Giovanni Malagò definisce gli azzurri “gruppo vero, fantastico in una partita difficilissima”. I social sono ancora in estasi. Poi ci sono gli ascolti tv, che hanno fatto registrare l’ennesimo boom: sommando i dati di Rai e Sky sono stati 19 milioni e 822 mila gli spettatori hanno seguito la sfida Italia-Spagna, con uno share complessivo del 76,9%. Ma è già tempo di guardare avanti e il futuro adesso è soltanto la finale di domenica alle 21 a Wembley. Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi ha lanciato la sua suggestiva proposta: “Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo Stadio Olimpico per vedere la finale dell’Europeo”.