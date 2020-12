Aria d’alta classifica, Fonseca: “Ci vuole equilibrio. Battere l’Atalanta”

La Repubblica (F.Ferrazza) – La Roma è terza, a pari punti con la Juventus, a tre lunghezze dall’Inter e quattro dal Milan. Eppure i giocatori e Paulo Fonseca cercano di non pensarci, evitando giramenti di testa da vertigini.

Leggi anche: Vitek si dimette dal consiglio di amministrazione del CPI. Ora il progetto di Tor di Valle potrebbe avere una frenata

“Voglio essere equilibrato e anche la squadra deve esserlo — fa muro il tecnico giallorosso, preoccupato per la gara di oggi (ore 18) contro l’Atalanta — ho sempre detto che il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno, arrivando quindi tra le prime quattro. Ma è davvero presto per pensare ad altro o avere ambizioni maggiori, siamo solamente a dicembre”. La Roma dal 2017 non riesce a vincere contro l’Atalanta, squadra che i giallorossi soffrono molto e che Fonseca affronterà con la formazione-tipo.