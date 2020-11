Arbitri anti VAR. È subito polemica

Corriere dello Sport (E.Pinna) – “Valla a vedere“, gridava Antonio Conte sabato pomeriggio a Piccinini per un fallo da rigore su Perisic. Più o meno lo stesso invito che il presidente della Federcalcio, Gravina, aveva fatto meno di nove mesi fa agli arbitri: intensificare il ricorso all’On Field Review. Con tutto quello che è successo sembra passato un secolo, molte idee sono cambiate drasticamente in via Allegri, anche in materia politica arbitrale. Qualche punto fermo in questo inizio di campionato c’è e riguarda il non uso del VAR. Siamo passati da un eccesso all’altro, da che si andava a scorgere il monitor ogni cosa a nessuna. Rizzoli ha ammesso tre errori grossolani: i due rigori di Milan-Roma e quello non dato in Inter-Parma. Questi episodi hanno aperto polemiche dopo appena 6 giornate.