Alle 20.00 è andata in scena al King Abdullah Sposrt City di Gedda la sfida tra Arabia Saudita e Indonesia. La gara, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026, è terminata 1-1. Il giallorosso Abdulhamid era stato lasciato in panchina dal ct Mancini, per poi essere schierato al 33′. Ottima prestazione per il romanista che ha colpito un palo con un colpo di testa e si è reso protagonista di grandi ripartenze.

مجهود خيالي من سعود عبدالحميد 🥶 ضيعها فراس للاسف pic.twitter.com/kVilifxrzc — عز (@MnbrIl) September 5, 2024