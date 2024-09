La Repubblica (M. Juric) – Nella giornata di ieri sono arrivate notizie agrodolci dall’infermeria per mister Juric. Paulo Dybala difficilmente sarà disponibile domani pomeriggio contro il Venezia. Nessuna lesione, ma nella gestione per evitare ricadute. Buone notizie invece per Zeki Celik, che ha subito solo un affaticamento muscolare. Il turco sarà della partita, con l’arabo Abdulhamid pronto in caso di forfait. Anche Lorenzo Pellegrini da oggi si allena con il gruppo ed è pronto a prendersi la maglia da titolare lasciata a Baldanzi contro gli spagnoli. Possibilità dal l’ per Soulé che proverà a riscattare la prova incolore contro l’Athletic.

Prosegue intanto la ricerca di due figure dirigenziali da aggiungere all’organigramma giallorosso: un amministratore delegato e un general manager dell’area sportiva. I Friedkin hanno messo in campo due aziende di recruiting. La Caa Base e la Egon Zehnder. Attorno a questa truppa di head hunter romanisti, sta provando a guadagnare posizioni Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Difficile ipotizzare una scelta simile da parte di Dan Friedkin, da sempre propenso a scegliere figure dirigenziali giovani e straniere oltre che profili fuori dai radar comunicativi tipici del calcio italiano. Un low profile che mal si sposa con l’esposizione mediatica che da sempre accompagna il dirigente del Sassuolo.

Nell’attesa, Florent Ghisolfi sta pian piano prendendo possesso del suo ruolo di responsabile dell’area tecnica, dopo l’oscurantismo subito negli ultimi mesi. Durante la pausa per le Nazionali parlerà per la prima volta in pubblico.