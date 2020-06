Roma, si lavora al dopo Petrachi: Berta nella rosa dei possibili sostituti

Il rapporto tra la Roma e Petrachi sembra ormai giunto al capolinea. Il club di Trigoria sta in queste ore cercando la via migliore per concludere la permanenza del dirigente salentino, ma nel frattempo lavora per individuare il suo sostituto. Una soluzione interna per l’immediato potrebbe essere quella di Morgan De Sanctis.

La suggestione in casa romanista, secondo quanto riportato da la Repubblica, è però quella legata al nome di Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Berta è approdato ai Colchoneros nel 2013 e ha rivestito per quattro anni la carica di direttore tecnico; nel 2017 è stato poi promosso a direttore sportivo plenipotenziario ed è uno dei maggiori artefici dei successi della squadra di Simeone in questi anni.