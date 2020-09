Ancora Smalling dopo Borja Mayoral

Corriere dello Sport (R.Maida) – Borja Mayoral è vicino alla Roma. Smalling potrebbe raggiungerlo entro il fine settimana. Guido Fienga si prepara a consegnare i due rinforzi promessi a Fonseca. Ma potrebbe non finire qui: lo strappo con Diawara ad esempio apre scenari nuovi sul fronte centrocampisti. Se arriverà un’offerta interessante, Diawara verrà ceduto. Per quanto riguarda Borja Mayoral, si attende soltanto l’annuncio del rinnovo con il Real Madrid. Le parti hanno negoziato anche ieri. Subito dopo il giovane attaccante volerà a Fiumicino per le visite mediche e la firma: l’accordo prevede un prestito oneroso da 3 milioni con riscatto a 9, più una percentuale sulla futura rivendita. Se riscattato, Mayoral si legherà alla Roma fino al 2025. Dalla Spagna all’Inghilterra, la Roma è pronta a dare il colpo di reni per afferrare Chris Smalling. Una trattativa che sembrava mettere d’accordo tutti, compreso il Manchester United che non lo ha mai convocato nelle prime settimane del campionato, è diventata molto difficile per la distanza sulla valutazione tra i club. Nel frattempo su Smalling è piombata anche l’Inter. Ma Fienga e Fonseca hanno una promessa del giocatore, che preferisce tornare a Roma ed ha già un’intesa per un contratto di quattro anni a 3 milioni netti a stagione. La questione può sbloccarsi davanti ad una proposta finale di 15 milioni compresi i bonus facili.