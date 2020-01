Pagine Romaniste (Da Villa Stuart, D. Moresco) – Federico Fazio è venuto a Villa Stuart per controlli strumentali in seguito al fastidio all’adduttore che l’aveva tenuto fuori già nella gara interna contro il Torino. L’argentino ne ha approfittato anche per salutare il compagno di squadra Zaniolo, che nella partita di ieri ha rimediato una lesione al crociato anteriore.