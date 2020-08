Anche Bruno Peres e Kluivert positivi al COVID

Il Tempo (F.Biafora) – La stagione della Roma parte in salita. A poche ore dal primo allenamento sono arrivate altre due positività al COVID: quelle di Peres e Kluivert. Ad informare la tifoseria ci ha pensato direttamente l’esterno brasiliano che ha trascorso le vacanze in barca con la nuova fidanzata: “Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra“. I due dovranno osservare un minimo di due settimane di isolamento domiciliare. In virtù di questi eventi la società ha deciso di annullare la prima seduta che era in programma ieri pomeriggio. In casa Roma c’è la voglia di evitare una catena di contagi e perciò la cautela è massima.