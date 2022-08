Amichevole, Roma-Shakhtar 5-0. Dominio giallorosso nell’ultimo match prima del campionato

QPagine Romaniste – Sarà una prima all’Olimpico da leccarsi i baffi. Il pubblico accoglie la Roma con un tutto esaurito da brividi. Tra presentazione e match contro lo Shakhtar ce ne è per tutti i gusti. Mourinho si affida ai quattro tenori che, come contro il Tottenham, sono pronti a regalare magie. Pellegrini, Zaniolo, Dybala ed Abraham tutti insieme. A centrocampo l’altro posto sarà occupato da Matic. Qualche sorpresa in difesa con Kumbulla e Vina a far compagnia a Mancini. Sull’out di sinistra Spinazzola dentro al posto dell’acciaccato Zalewski.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Vina; Celik, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disposizione: Svilar, Ibanez, Smalling, Karsdorp, Cristante, Bove, Wijnaldum, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato, Felix.

Allenatore: Mourinho.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Konoplia, Kryvstov, Matviyenko, Bondar; Mykhaylichenko; Mudryk, Sudakov, Vakula, Durasek; Kulakov.

A disposizione: Shevchenko, Pyatov, Puzankov, Kiryukhantsev, Kozyk, Faryna, Kornienko, Topalov, Ocheretko, Kryskiv, Bondarenko, Totovytskyi, Sikan, Oleksii.

Allenatore: Jovicevic.

Marcatori: 20′ Pellegrini (R), 40′ Mancini (R), 46′ Konoplya (AU), 59′ Zaniolo (R), 87′ Bove (R)

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 19.45 – Inizia la presentazione della squadra.

Ore 19.35 – La nostra formazione ufficiale.

Ore 18.55 – La Roma è arrivata allo Stadio.