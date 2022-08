Roma-Shakhtar Donetsk, giallorossi arrivati all’Olimpico: la visuale di Mourinho – VIDEO

La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico per l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi sono stati attesi da centinaia di tifosi, come testimoniato dal video pubblicato da José Mourinho nelle storie di Instagram. Per la prima gara dell’anno all’Olimpico, ed ultima amichevole, sono attesi 65.000 spettatori. Prima del fischio d’inizio (20:45), la squadra verrà presentata ai tifosi.

Prima all’Olimpico da romanista per Paulo Dybala. Anche gli altri arrivati in questa sessione di mercato – Matic, Wijnaldum, Celik e Svilar – vivranno per la prima volta il calore dell’Olimpico.