L’Uefa ha emeeso il suo verdetto, colpita duro la tifoseria della Roma. I massimi esponenti del calcio europeo hanno deciso, la società di Friedkin dovrà pagare una multa da 30.000 euro e avrà 6.000 posti in meno a disposizione (3.000 in tribuna nord e 3.000 nella tribuna ovest). La decisione era stata presa per ‘lancio di oggetti‘ durante la semifinale d’andata contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Inoltre è stata confermata la chiusura del settore ospiti per la prima trasferta europea. I tifosi non potranno seguire la Roma al suo debutto in Europa fuori dalle mure amiche. Il ricorso della Roma è stato ufficialmente respinto.