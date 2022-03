Amantino Mancini: “Spalletti è l’allenatore con cui mi sono trovato meglio. Ora mi ispiro a lui”

Amantino Mancini, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da Il Mattino ed ha parlato anche di Luciano Spalletti che lo ha reso grande. Queste le sue parole:

“Adesso mi ispiro soprattutto a Spalletti, ti insegna calcio, è un allenatore che conosce bene la materia. È quello con cui mi sono trovato meglio. Una volta giocavamo in Champions a Lisbona e mi disse qualcosa che non mi convinceva: me lo lesse negli occhi, prese due arance e le stritolò mentre si avvicinava. Non ho potuto aprire bocca, poi abbiamo pareggiato al 90′“.