Dopo Gianluca Caprari, arriva un altro calciatore nella scuderia di Francesco Totti. Si tratta di Mattia Almaviva, giocatore della Roma Under 14. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della CT10, l’agenzia dello storico capitano giallorosso. Questo il messaggio che accompagna il post: “Siamo felici di presentarvi Mattia Almaviva giocatore della ASRoma Under 14. Un grande in bocca per il futuro dalla famiglia IT Scouting”. Di seguito, il post originale: