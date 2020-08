Altro caso di Covid-19 in casa Roma, si tratta di Bruno Peres. Il brasiliano: “Sto bene e non ho sintomi” – FOTO

Altra positività al Covid-19 in casa Roma, si tratta di Bruno Peres. Il terzino brasiliano, che da gennaio è tornato a disposizione di Paulo Fonseca, trovando anche una discreta continuità nel finale di stagione, è risultato positivo al tampone fatto ieri a Trigoria, nel giorno del raduno per la nuova stagione. Bruno Peres è di fatto il terzo positivo nella rosa della Roma, dopo Antonio Mirante e Carles Perez. Ad annunciarlo, è stato lo stesso giocatore su Instagram, con queste parole: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!“.