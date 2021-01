Allenamento Verona, riscaldamento tecnico e lavoro tattico nella seduta mattutina

Il Verona, reduce dalla vittoria per 3-1 ai danni del Napoli, prosegue la preparazione in vista della gara contro la Roma in programma domenica alle ore 20:45, match valido per la prima giornata del girone di ritorno.

Come riportato dal sito ufficiale del club, allo Sporting Center ‘Paradiso’ gli Scaligeri hanno svolto, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento tecnico e lavoro tattico. Domani, sabato 30 gennaio, è in programma – nel primo pomeriggio – una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.