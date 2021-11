Allenamento Torino, terapie per Verdi. Differenziato per Ansaldi, Mandragora e Rodriguez

Il Torino, prossimo avversario della Roma in campionato, ha svolto questa mattina un allenamento al Filadelfia. Questo il comunicato della squadra granata:

Ripresa della preparazione al Filadelfia in vista della partita Roma-Torino in calendario domenica 28 alle ore 18.00. Allenamento di scarico tra lavoro defaticante nella piscina terapeutica e in palestra per chi ha giocato ieri contro l’Udinese. Tutti gli altri elementi a disposizione hanno invece svolto una sessione tecnica. Terapie per Verdi e programma differenziato per Ansaldi, Mandragora e Rodriguez. Domani in calendario una seduta di allenamento.