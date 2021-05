Lo Spezia di mister Italiano continua ad allenarsi in vista dell’ultima giornata di campionato contro la Roma. La squadra ligure è scesa in campo nella giornata di oggi per effettuare un riscaldamento tecnico, passando poi a svolgere una serie di torelli e una partitella a campo ridotto. Lo Spezia tornerà in campo domani per una nuova seduta di avvicinamento alla gara contro i giallorossi in programma domenica sera alle 20:45.

acspezia.com