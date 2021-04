Allenamento Roma, ultima seduta prima dell’Ajax. Assente Chris Smalling – VIDEO

Ultimo allenamento per la Roma prima della partita di domani sera contro l’Ajax. I ragazzi di Fonseca hanno cominciato la sessione alle ore 11, come di consueto, in sala video per studiare l’avversario e per vedere le cose che non sono andate bene giovedì scorso. Successivamente sono scesi in campo per cominciare la vera e propria seduta con un riscaldamento atletico iniziato con una corsa blanda, prima di passare a dello stretching con l’ausilio di cinesini e paletti.

Allenamento che è proseguito con degli scatti dopo il fischio del preparatore atletico. Apertura alla stampa che si è conclusa con il classico torello prima della lunga parte tattica. Ancora assente Chris Smalling che si è allenato individualmente. Con lui anche Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy, mentre sono stati aggregati alcuni Primavera: Morichelli, Ciervo e Darboe.