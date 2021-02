Allenamento Roma, squadra divisa in due gruppi. Cristante ha lavorato in parte col gruppo

La Roma si è ritrovata al Bernardini per la seduta di allenamento odierna per preparare la gara di ritorno col Braga e mettersi alle spalle il brutto pareggio di Benevento. La squadra ha svolto l’allenamento divisi in due gruppi. Cristante ha lavorato parzialmente in gruppo. Individuale per Smalling, Ibanez, Kumbulla, Santon, Calafiori, Zaniolo.