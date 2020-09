La Roma questa mattina è scesa in campo alle ore 10.30 per effettuare una seduta di allenamento. A differenza dei giorni scorsi, dove era prevista una doppia sessione, i giallorossi non si alleneranno nel pomeriggio ma affronteranno in un match amichevole la Sambenedettese. La gara è in programma alle ore 17.30 presso Trigoria e sarà visibile sia su Roma TV sia su Sky Sport.