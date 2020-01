La Roma continua a lavorare per preparare al meglio la sfida contro la Juventus. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria e hanno svolto un lavoro principalmente tattico. Tra gli infortunati recuperato solo Fazio che si è allenato con il resto del gruppo. Seduta individuale quindi per Perotti, Mirante, Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan. Terapie per Zaniolo.