Allenamento Roma, scarico in palestra per chi ha giocato con il Benevento. Karsdorp in gruppo

Dopo la bella vittoria di contro il Benevento, la Roma ha ripreso ad allenarsi questa mattina in vista della gara di giovedì in Europa League contro lo Young Boys. Il gruppo si è ritrovato inizialmente in palestra, poi i titolari di ieri sono rimasti a fare scarico, mentre il resto del gruppo è sceso in campo. Tra questi vi è anche il ritorno di Rick Karsdorp, perfettamente ristabilito e quindi pronto ad allenarsi coi compagni. Domani nuovo allenamento a Trigoria, mentre è prevista per mercoledì mattina la partenza per la Svizzera.