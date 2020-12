Allenamento Roma, sala video e tattica alla vigilia del Cagliari

La Roma ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Cagliari. Gli uomini di Fonseca hanno iniziato in sala video e, dopo 20’, sono scesi in campo per un focus tattico.

Leggi anche: Nura potrebbe tornare a giocare: i test danno buoni risultati: “Sono molto felice e tornerò più forte”

Out Spinazzola a causa del fastidio al flessore della coscia sinistra accusato durante la sfida contro l’Atalanta. Il terzino giallorosso ha così chiuso anzitempo il 2020 e tenterà un rientro per il match del 3 gennaio contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.