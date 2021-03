Allenamento Roma, riposo per chi ha giocato ieri. A Trigoria presenti gli infortunati

Per la Roma è il momento di staccare la spina e recuperare le energie. Fonseca ha concesso un giorno di riposo per chi ha giocato ieri contro il Napoli mentre chi è infortunato si è presentato lo stesso a Trigoria per ultimare il percorso di riabilitazione.

La ripresa, con chi non è andato in Nazionale, è prevista per domani alle ore 11. Tra i giocatori ci sarà anche Bryan Cristante che è alle prese con un fastidio al pube ed ha abbandonato il ritiro Azzurro. Lo riporta il Corriere dello Sport.