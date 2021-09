Nella seconda giornata dei gironi di Conference League, la Roma sfiderà gli ucraini dello Zorya. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina per la rifinitura prima della partenza prevista per le 14:30 da Fiumicino con successiva conferenza stampa di Mourinho e Shomurodo. Sotto gli ordini del tecnico portoghese non ci sono Karsdorp, Vina, Veretout e Mkhitaryan, i quali stanno svolgendo un lavoro a parte.