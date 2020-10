Domani la Roma è attesa da una trasferta molto impegnativa, fuori casa contro il Milan di Pioli che viene da ventuno risultati utili consecutivi. La partenza è in programma domani alle ore 10:30 mentre la sfida si giocherà al San Siro la sera alle 20:45. Sarebbe una vittoria fondamentale per gli uomini di Fonseca che si rilancerebbero in campionato. intanto i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria alle 11 per la rifinitura.