L’incubo COVID per Justin Kluivert è finalmente terminato. L’attaccante della Roma ieri ha svolto la visita di idoneità ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Come da programma l’olandese ha svolto parte del lavoro con i compagni e parte in modo individuale per riprendere la perfetta forma in vista dell’inizio del campionato.