Allenamento Roma, Mkhitaryan in gruppo. Individuale per Dzeko e Pedro

Manca sempre di meno alla sfida di domenica sera contro il Verona e mister Paulo Fonseca recupera definitivamente Mkhitaryan. Oggi, per l’armeno, tutto l’allenamento con il gruppo e una maglia da titolare che si avvicina sempre di più.

Con lui davanti ci saranno Pellegrini e Borja Mayoral con Carles Perez che tornerà a sedersi in panchina. Ancora out Pedro che ha svolto lavoro individuale, così come Edin Dzeko ormai ai margini della rosa.