Allenamento Roma, Mancini e Santon in gruppo. Individuale per Kumbulla e Karsdorp

La Roma si è ritrovata a Trigoria alle 15:30 in vista del turno infrasettimanale contro il Torino in programma giovedì alle 20:45. Buone notizie arrivano dalla difesa: Mancini è tornato a lavorare in gruppo, che vede anche la presenza di Santon. Per Kumbulla gli esami strumentali hanno escluso lesioni al flessore. Il difensore albanese e Karsdorp hanno svolto individuale programmati.