Allenamento Roma, lavoro in campo per Leonardo Spinazzola

Leonardo Spinazzola sprinta come sa fare lui verso il rientro. La tabella di marcia corre e lui con essa. Oggi, durante la rifinitura dei compagni verso la partita contro lo Zorya (domani alle ore 18.45), il terzino è sceso in campo per lavorare per la prima volta sul terreno di gioco. Un sintomo che il suo percorso riabilitativo sta andando per il verso giusto. Il suo obiettivo è rientrare a novembre per allenarsi coi compagni. Il tutto sotto lo sguardo attendo di José Mourinho che lo ha seguito passo dopo passo.