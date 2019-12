La Roma questa mattina dopo più di una settimana di riposo è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di domenica 5 gennaio contro il Torino. I giallorossi hanno iniziato la seduta odierna con una lunga fase di attivazione, per poi proseguire con un lavoro atletico sul campo C. Infine spazio alla tattica. Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling hanno svolto un lavoro individuale programmato, personalizzato invece per Zappacosta, Pastore, Santon, Kluivert e Cristante.