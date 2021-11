Roma subito in campo dopo la vittoria contro il Torino. Mercoledì c’è da affrontare la trasferta contro il Bologna senza Lorenzo Pellegrini e con tanti diffidati. Per il Capitano terapie prima di capire quanto dovrà stare fuori. Allenamento individuale per Leonardo Spinazzola. Il resto della squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico, per gli altri esercizi in campo.