Ultimo allenamento per la Roma in vista della partita di domani sera contro il Trabzonspor che vale l’accesso ai gironi di Conference League. I giallorossi partono avanti per 2-1, ma attenzione ai turchi che hanno dimostrato di essere pericolosi. Intanto a Trigoria Smalling continua a lavorare a parte così come Spinazzola che prosegue col suo percorso riabilitativo. Il resto del gruppo, compreso Abraham che era uscito acciaccato dal match contro la Fiorentina, è al completo.