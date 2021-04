Roma al lavoro in vista della partita contro l’Ajax. Fonseca, nelle ultime ore, ha perso anche El Shaarawy per una lesione al flessore destro (out 15 giorni) e ancora non ha a disposizione Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo che anche oggi hanno lavorato individualmente. Il resto dei giocatori in gruppo compreso Jordan Veretout che sarà titolare giovedì sera contro l’Ajax.