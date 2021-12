La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro la Sampdoria di mercoledì. Buone notizie per mister Mourinho visto che ritrova parzialmente in gruppo Stephan El Shaarawy che poi ha fatto anche qualche esercizio individuale. A parte Spinazzola e Pellegrini mentre c’è stata la consueta divisione post-partita per il resto dei ragazzi: scarico chi ha giocato, sessione normale per chi è subentrato o non ha giocato.