Nell’allenamento di rifinitura, che ha preceduto la partenza per la Norvegia, Nicolò Zaniolo ha lavorato a parte con il preparatore Lalin. Il gioiello della Roma sta lavorando sodo per recuperare il prima possibile dal problema al ginocchio avuto contro la Juventus e tutto sta andando nel verso giusto. Per Nicolò palleggi, scatti e cambi di direzione per far capire che il ginocchio risponde bene e le sensazioni sono più che positive.