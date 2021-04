All’indomani della sconfitta in casa del Torino, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma giovedì 22 aprile alle ore 18:30. Squadra divisa in due gruppi, i calciatori che hanno preso parte alla partita contro i granata hanno svolto lavoro defaticante. Si sono allenati a parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro ed El Shaarawy.