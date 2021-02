Allenamento Juventus, lavoro personalizzato per Ramsey e Dybala. Domani alle 14:30 la conferenza di Pirlo

La Juventus è tornata a lavorare in vista del big match contro la Roma in programma sabato alle ore 18. Dopo il successo di martedì in Coppa Italia contro l’Inter i bianconeri si sono ritrovati al Training Center per iniziare la preparazione vista dei giallorossi. Il programma della sessione di allenamento odierna ha previsto possessi, esercitazioni e partita.

Ramsey e Dybala, come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo. Bentancur invece ha usufruito di una giornata di riposo. Domani i bianconeri si ritroveranno al mattino per un nuovo allenamento. Alle 14.30 invece ci sarà Andrea Pirlo in conferenza stampa che risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto. Lo riporta juventus.com.