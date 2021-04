Allegri ha dato la sua disponibilità alla Roma

Continuano a susseguirsi diversi nomi per il dopo Fonseca, visto che l’addio del portoghese al termine della stagione sembra quasi inevitabile. Uno di questi nomi è Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus dal 2014 al 2019. Come riporta Eleonora Trotta di Calcimercato.it, il livornese ha ribadito la sua disponibilità totale alla Roma durante l’incontro della scorsa settimana. Ma possono anche inserirsi la Juve stessa o altre big straniere come il Real Madrid.