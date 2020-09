Max Allegri, ex allenatore della Juventus, è stato ospite al programma “Ballando con le Stelle” ed ha risposto anche ad una domanda “piccante” della sua ballerina durante le prove. Le sue parole:

Alla Roma non ci vieni?

No (ride ndr). Vediamo, non si sa. Non si sa, vediamo. Sono stufo di stare fermo.