Allegri ha rifiutato ufficialmente la proposta della Roma

Questa sera la Roma contro l’Ajax si gioca gran parte della stagione, così come Paulo Fonseca. Il risultato di oggi e il percorso in Europa League deciderà il futuro della panchina giallorossa. La dirigenza continua a lavorare in vista della prossima stagione. I dubbi della società riguardano quindi chi sarà il prossimo tecnico. In caso di addio del portoghese, i nomi più in voga nei corridoi di Trigoria al momento sono quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Come riportato però dal giornalista torinese Luca Momblano, Allegri avrebbe ufficialmente declinato l’ultima proposta da parte del club capitolino. Dunque si alzano drasticamente le possibilità di vedere il prossimo anno Sarri sulla panchina della Roma.

