Allarme difesa, ecco Fazio

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La difesa è in emergenza, Fonseca ha solo tre centrali per tre posti e domenica contro la Juve non c’era neppure un cambio per quel ruolo. Da ieri Federico Fazio è tornato ad allenarsi con il gruppo, dopo la mancata convocazione nelle prime due partite di campionato: con Juan Jesus erano finiti fuori rosa per motivi tecnici e anche per aver rifiutato ogni trasferimento. Ieri, alla ripresa degli allenamenti in vista di Udine, Fazio si è allenato con i compagni e sabato andrà in panchina. L’argentino resta nel mirino della Fiorentina e sembra essere in vantaggio su Lyanco e Lucas Martinez Quarta. Il problema per il trasferimento è l’ingaggio. Insieme a Juan Jesus non rientrano da tempo nel progetto tecnico, ma nell’emergenza ora c’è bisogno dell’argentino.