Alla ricerca dei romani perduti

Il Messaggero (S.Carina) – Cataldi guarda il campo e spera. A Calafiori, invece, è affidato il compito di non aggiornare i libri di storia. Perché se nemmeno il ragazzo del Trionfale scenderà in campo domani, dopo 55 anni tornerà a disputarsi un derby senza romani in campo dal primo minuto. L’arbitro Rapuano ci ha messo del suo: il rosso a Pellegrini grida ancora vendetta. Ma tant’è, la palla passa ora a Sarri e Mourinho. E se il tecnico toscano sembra aver deciso, relegando Danilo in panchina a vantaggio di Leiva, Riccardo dopo l’assist che ha permesso ad Abraham di decidere il match contro l’Udinese, ha ripreso quota.