Dopo il match contro il Cagliari ci sarà la pausa Nazionali che vedrà diversi giallorossi impegnati in campo internazionale. Tra questi c’è anche Houssem Aouar. Il centrocampista è stato infatti convocato dal CT dell’Algeria per i prossimi impegni amichevoli contro Capoverde ed Egitto. L’ex Lione non sarà dunque presente agli ordini di Mourinho per riprendere la condizione e abituarsi agli schemi del portoghese.